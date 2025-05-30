30 мая, 21:47Происшествия
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу Сочи
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчина с молотком и камнями напал на синагогу Сочи во время занятий детского кружка 29 мая. Дети и учителя не пострадали, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
По словам представителя пресс-службы, злоумышленник приехал к зданию синагоги на такси, после чего, угрожая сторожу, попытался проникнуть внутрь с молотком.
"Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение", – приводит РИА Новости слова собеседника.
До приезда правоохранителей нападавший закидал здание синагоги камнями и при этом снимал происходящее на телефон. После мужчина был задержан.
Ранее суд в Тюмени приговорил жителя города к двум годам колонии за попытку сжечь храм. Кроме того, со злоумышленника взыскано более 153 тысяч рублей за нанесенный ущерб.
Мужчина бросил четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в проем с изображением иконы, в стену храма и около входной деревянной двери. Как установили в суде, он решил поджечь храм, испытывая неприязнь к верующим и священнослужителям.