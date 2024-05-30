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30 мая, 10:38

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Минобороны России: силы ПВО сбили еще один беспилотник над Краснодарским краем

Еще один украинский БПЛА сбили над Краснодарским краем

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вновь атаковать Краснодарский край с помощью беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Атаку отразили средства противовоздушной обороны России 30 мая около 08:20 по московскому времени.

"Была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Ранее силы ПВО России уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края. Согласно данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки со стороны Украины пресечена около 07:00. Украинская армия применила БПЛА самолетного типа.

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