В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Москве за сутки скончались 69 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Оперативный штаб по ситуации с болезнью.

Помимо COVID-19, врачи установили у этих пациентов пневмонию.

Всего в столице скончались 2 477 человек с выявленным коронавирусом.

За последние сутки в Москве подтвердили 2 367 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше половины пациентов оказались младше 45 лет. Жители города с COVID-19 находятся под наблюдением врачей.

В России на данный момент установили 387 623 новых случая COVID-19, вылечились 159 257 человек.

