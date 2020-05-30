Режим контртеррористической операции в ингушском городе Сунжа сняли

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Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Сунжа в Ингушетии окончательно сняли. Об этом сообщает ТАСС.

"Оперативный штаб в Республике Ингушетия сообщает, что... генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение об окончании контртеррористической операции", – объяснили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что представители силовых ведомств пресекли готовящиеся террористические акты, что позволило снять ограничения.

Режим КТО в Сунже ввели субботу, 30 мая, в 14:30 по московскому времени. В ходе операции правоохранительных органов были уничтожены два боевика.

