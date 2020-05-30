Активная фаза столкновения в зоне КТО в Ингушетии завершена

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Активная фаза столкновения с боевиками в Ингушетии завершена. Стрельба в зоне действия контртеррористической операции больше не ведется, передает ТАСС, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах.

"Активная фаза завершена, стрельбы нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пожарные тушат возгорание, возникшее в ходе операции. По предварительным данным, огонь охватил мастерскую на территории, где скрывались злоумышленники.

Ранее сообщалось, что в ингушском городе Сунжа был введен режим КТО, возникло боестолкновение. В связи с этим были ограничены улицы Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова, а также границы населенного пункта.