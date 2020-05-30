Двоих боевиков ликвидировали в ходе КТО в Ингушетии

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В Ингушетии в ходе контртеррористической операции удалось ликвидировать двоих боевиков, передает ТАСС.

Ранее в ингушском городе Сунжа был введен режим КТО, возникло боестолкновение. В связи с этим были ограничены улицы Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова, а также границы населенного пункта.

В ходе перестрелки произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил мастерскую на территории, где скрывались боевики.

В настоящее время операция считается завершенной.