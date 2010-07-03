Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате обвала грунта на Пятницкой улице никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На проезжей части произошло небольшое проседание грунта площадью менее 50 сантиметров. Участок огорожен, пострадавших нет. В ближайшее время проседание будет устранено", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе дома № 11/23 по Пятницкой улице. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что человек погиб, упав в траншею из-за обвала грунта. Это случилось на улице Лавочкина на севере столицы в конце марта.

