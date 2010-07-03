Молния ударила в здание Фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова на юге столицы. 30 мая там проходит заседание Российского союза ректоров.

Очевидцы сообщили о яркой вспышке. Затем последовал сильный грохот. "Молния попала в громоотвод. В результате инцидента никто не пострадал", − передает Агентство "Москва". Заседание продолжилось в штатном режиме.

Во второй половине дня 30 мая на столицу обрушился дождь с грозой. Синоптики предупредили о ливнях и порывистом ветре, который может набирать скорость до 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, непогода задержится до 21:30 четверга. Автомобилистам посоветовали быть предельно внимательными на дороге, а в вечерние часы пик пересесть на метро.