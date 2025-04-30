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30 апреля, 07:53

Происшествия

ПВО за ночь ликвидировала 34 беспилотника над российскими регионами

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь ликвидировали 34 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что 15 беспилотных летательных аппаратов сбиты в небе над Курской областью, еще восемь БПЛА уничтожены над территорией Брянской области.

Также семь беспилотников российские бойцы перехватили над Орловской областью, три – над Владимирской областью и один – в небе над Белгородской областью.

В результате атаки БПЛА на Владимирскую область в Муроме загорелось складское помещение, рассказал ранее глава субъекта Александр Авдеев. Огонь распространился над 720 квадратных метров.

БПЛА повредили два здания: в одном из них произошел пожар, а второе пострадало незначительно, без последующего возгорания. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

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