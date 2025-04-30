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30 апреля, 06:57

Происшествия

Пожар произошел в Муроме Владимирской области после падения БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складском помещении в Муроме Владимирской области после падения беспилотника. Об этом сообщил глава субъекта Александр Авдеев в телеграм-канале.

Изначально площадь пожара составляла 360 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 720 "квадратов".

По словам Авдеева, беспилотники повредили два здания. В одном из них произошел пожар, который уже успели локализовать. Второе здание пострадало незначительно, поэтому последующего возгорания не случилось.

К тушению пожара были привлечены 45 специалистов и 14 единиц техники МЧС. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, отметил Авдеев.

Ранее пожар произошел на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.

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