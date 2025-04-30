30 апреля, 06:57Происшествия
Пожар произошел в Муроме Владимирской области после падения БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел на складском помещении в Муроме Владимирской области после падения беспилотника. Об этом сообщил глава субъекта Александр Авдеев в телеграм-канале.
Изначально площадь пожара составляла 360 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 720 "квадратов".
По словам Авдеева, беспилотники повредили два здания. В одном из них произошел пожар, который уже успели локализовать. Второе здание пострадало незначительно, поэтому последующего возгорания не случилось.
К тушению пожара были привлечены 45 специалистов и 14 единиц техники МЧС. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, отметил Авдеев.
Ранее пожар произошел на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.
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