Фабрика загорелась на площади около 3 тыс "квадратов" под Иркутском

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Кровля на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском в Иркутской области горит на площади порядка трех тысяч квадратных метров, сохраняется угроза дальнейшего распространения огня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Площадь увеличилась до 3 тысяч квадратных метров, есть угроза дальнейшего распространения. Резервная техника отправлена туда из Ангарска и Иркутска", – говорится в сообщении.

Ранее крупный пожар произошел в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге. Обрушилась кровля, а также некоторые межэтажные перекрытия. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.

Пожару был присвоен максимальный уровень опасности. Во время тушения погиб один пожарный, еще трое получили травмы и были госпитализированы.

По данным МЧС, за несколько месяцев до пожара в здании были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предписания по их устранению не были исполнены в назначенный срок. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела.