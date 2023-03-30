Площадь пожара в металлическом боксе на Ставрополье выросла до 3,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара в металлическом боксе в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Пожар вспыхнул в боксе с товарами хозяйственного назначения на рынке Привокзальный, расположенном на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск.

К ликвидации пожара привлечены около 110 человек и 26 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на заводе "Фрегат" в Воскресенске. Огонь охватил металлический цех аккумуляторов, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

До этого пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Самаре. Площадь возгорания составила 1 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было.



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