Пожар в шиномонтаже на северо-востоке Москвы потушили

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Пожар в шиномонтаже в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы полностью потушили. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

Как передает ТАСС, ликвидация возгорания была объявлена в 04:48. В результате случившегося никто не пострадал.

Пожар в шиномонтаже возник в ночь на вторник. Сообщалось, что огонь охватил 20 грузовых машин на площади 200 квадратных метров.

Позднее площадь возгорания увеличилась до 500 квадратных метров. На место происшествия было направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава МЧС.