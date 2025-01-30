KTUL: в США мужчина скончался, попав в измельчитель дерева

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В США мужчину затянуло в измельчитель дерева, в результате чего он скончался. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал KTUL.

По информации телеканала, выходец из Мексики находился на территории мэрии и полицейского управления в штате Флорида. Он обрезал деревья, после чего его голову затянуло в измельчитель.

Семья погибшего живет в Мексике. Им пока не сообщили о трагедии.

Ранее в Австралии 12-летний мальчик выжил после нападения акулы. Млекопитающее напало на мальчика в тот момент, когда он находился на мелководье бухты в окрестностях города Голд-Кост.

В результате атаки акулы юноша получил травму нижней части тела и был доставлен в больницу, где его спасли врачи.