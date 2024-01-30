30 января, 13:49Происшествия
Подростков задержали в Москве за попытку диверсии на железной дороге
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Двух подростков задержали в Москве по обвинению в совершении диверсии на железнодорожной станции. Злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне станций Савеловского направления, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
Ведомство уточнило, что обвинения были предъявлены по пункту "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ ("Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору").
"В ходе расследования установлено, что не позднее 20 января 2024 года лицо, активно поддерживающее ВСУ, в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории РФ, подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ организовало проведение диверсионных мероприятий", – говорится в сообщении.
Злоумышленник во время переписки убедил молодого человека совершить преступление за вознаграждение в размере 150 долларов. Для этого несовершеннолетний привлек своего знакомого сверстника.
По данным ведомства, задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее двух подростков 2005 и 2006 годов рождения задержали по делу о поджоге релейного шкафа Московской железной дороги (МЖД). По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 281 УК РФ ("Диверсия"). Они признали свою вину и раскаялись.
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