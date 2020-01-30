Задымление произошло в корпусе МГУ

Фото: Москва 24

Задымление возникло в одном из корпусов МГУ имени Ломоносова, передает ТАСС.

Это произошло в здании по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 3. Оттуда эвакуировали порядка 500 человек. Сейчас на месте работают пожарные, очаг задымления устанавливается.

27 января пожар вспыхнул в бизнес-парке "Румянцево". Его площадь составила 20 квадратных метров. Посетителей в здании в это время не было, никто не пострадал.

21 января задымление обнаружили в здании на Ленинском проспекте. На место вызвали пожарных, вывели порядка 20 человек. В МЧС рассказали, что в здании было короткое замыкание без последующего горения.