СК опубликовал видео задержания отца сенатора Арашукова



Следственный комитет задержал отца сенатора Рауфа Арашукова – Рауля. Видео опубликовано на YouTube-канале СКР.

Советника гендиректора "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова подозревают в причастности к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

В кабинете задержанного изъяли несколько ноутбуков, планшетов и телефонов.

Фото: СК РФ

Ранее появилось видео доставки Арашукова на допрос в СК. На кадрах видно, как мужчину в наручниках сопровождают сотрудники ФСБ.

Также стало известно, что отец сенатора свою вину не признал. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Перед задержанием палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.

Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.

Сенатора подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.

Также Арашукова подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подробнее об этом инциденте рассказал депутат городского собрания Черкесска Руслан Карданов.

Сейчас следствие идет в семи российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.