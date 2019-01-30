СК опубликовал видео задержания отца сенатора Арашукова

Следственный комитет задержал отца сенатора Рауфа Арашукова – Рауля. Видео опубликовано на YouTube-канале СКР.
Советника гендиректора "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова подозревают в причастности к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.
В кабинете задержанного изъяли несколько ноутбуков, планшетов и телефонов.
Фото: СК РФ
Ранее появилось видео доставки Арашукова на допрос в СК. На кадрах видно, как мужчину в наручниках сопровождают сотрудники ФСБ.
Также стало известно, что отец сенатора свою вину не признал. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Перед задержанием палата единогласно дала согласие на лишение его неприкосновенности.
Это первый подобный случай в истории верхней палаты российского парламента. Задержание провели сотрудники СК России совместно с СЭБ ФСБ в присутствии генпрокурора Юрия Чайки и главы СК Александра Бастрыкина.
Сенатора подозревают в причастности к убийству зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.
Также Арашукова подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подробнее об этом инциденте рассказал депутат городского собрания Черкесска Руслан Карданов.
Сейчас следствие идет в семи российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске и Астрахани.
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