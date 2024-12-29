Экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

Фото: sport24.ru

Экс-футболист сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в зоне СВО на 44-м году жизни. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на отца бывшего спортсмена Ивана Бугаева.

Бугаев выступал за такие клубы, как "Торпедо" (Москва), "Томь" (Томск), "Химки" (Подмосковье), "Краснодар" и "Локомотив" (Москва). В составе "Локомотива" он стал обладателем Суперкубка России и занял третье место в чемпионате страны.

В составе сборной Бугаев провел семь матчей. Его футбольная карьера завершилась в 2010 году.

24 сентября текущего года Прикубанский районный суд города Краснодара признал Бугаева виновным в попытке продать наркотики и назначил ему наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.