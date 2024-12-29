Yonhap: число жертв крушения самолета в Южной Корее выросло до 167

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Количество жертв авиакатастрофы в Южной Корее увеличилось до 167 человек, следует из материала Yonhap, в котором агентство ссылается на пожарных.

Эти данные актуальны на 17:11 по местному времени (11:11 по Москве).

Крушение воздушного судна Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан произошло 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего возник взрыв и пожар.

Внутри в этот момент находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета. Россиян на борту не было, на самолете летели 173 гражданина Южной Кореи и два подданных Таиланда.

Причиной ЧП могла стать неисправность шасси, которая возникла после столкновения с птицами, пишут СМИ.

