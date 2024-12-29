Yonhap: число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151 человека

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Количество жертв при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151 человека, передает агентство Yonhap со ссылкой на пожарные службы.

Воздушное судно Boeing 737-800 потерпело крушение в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.

В момент происшествия на борту находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета.

Двигатель разбившегося воздушного судна авиакомпании Jeju Air загорелся еще до посадки, сообщают СМИ. По их данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

Российское посольство в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета.

