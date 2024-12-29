Yonhap: число жертв крушения самолета в Южной Корее выросло до 124

Фото: ТАСС/АР/Cho Nam-soo

До 124 человек увеличилось количество погибших в результате авиакатастрофы в Южной Корее. Об этом свидетельствуют данные пожарных служб, которые приводит Yonhap.

Воздушное судно Boeing 737-800 потерпело крушение в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо 29 декабря. Cамолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением.

В момент происшествия на борту находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных из хвоста самолета.

Двигатель разбившегося воздушного судна авиакомпании Jeju Air загорелся еще до посадки, сообщают СМИ. По их данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

Российское посольство в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета.

