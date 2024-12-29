Yonhap: число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 96

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Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 96 человек. Об этом пишет Yonhap.

Местные власти допускают, что погибнуть могли почти все пассажиры, исключая двух спасенных.

Воздушное судно Boeing 737-800 потерпело крушение в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Самолет прилетел из Бангкока. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Спасти удалось только двоих пассажиров, которые находились в хвосте самолета. Предварительно установлено, что россиян среди пассажиров не было.

Двигатель разбившегося воздушного судна авиакомпании Jeju Air загорелся еще до посадки, утверждают СМИ. По их данным, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж предпринял попытку посадить самолет на фюзеляж, но борт двигался со слишком большой скоростью и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, после чего возник взрыв и пожар.

