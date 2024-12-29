Yonhap: число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 62 человек

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Число погибших при крушении самолета в южнокорейском аэропорту Муан выросло до 62. Об этом со ссылкой на пожарную службу страны сообщило агентство Yonhap.

Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air следовал из Бангкока в Муан. На его борту находились 181 человек, среди которых 173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда, а также 6 членов экипажа.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Предварительное расследование показало, что катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возник пожар.

Изначально сообщалось о 28 погибших. 2 человек, находившихся в хвосте самолета, удалось спасти.