Yonhap: жертвами авиакатастрофы в Южной Корее стали 28 человек

29 декабря, 04:27Происшествия
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает агентство Yonhap.
При посадке самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение. На его борту находились 181 человек, из которых 6 – члены экипажа.
Согласно предварительным оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.
О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 пострадавших.