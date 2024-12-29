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29 декабря, 04:27

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Yonhap: жертвами авиакатастрофы в Южной Корее стали 28 человек

28 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

По меньшей мере 28 человек погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан, расположенном в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает агентство Yonhap.

При посадке самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение. На его борту находились 181 человек, из которых 6 – члены экипажа.

Согласно предварительным оценкам экстренных служб, посадочные механизмы лайнера не сработали из-за столкновения с птицами.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 пострадавших.

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