Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 47

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Число погибших в результате авиакатастрофы в южнокорейском аэропорту Муан возросло до 47 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Двух человек, находившихся в хвосте самолета, удалось спасти.

Согласно результатам предварительного расследования, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить самолет на фюзеляж, но борт не смог сбросить скорость и врезался в конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, из-за чего возник пожар.

На борту самолета, потерпевшего крушение, находились 175 пассажиров, среди которых 173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда, а также 6 членов экипажа. Предварительно, россиян среди них не было.

О крушении самолета стало известно в ночь на 29 декабря. Судно авиакомпании Jeju Air выполняло рейс из Бангкока. Изначально сообщалось о 28 погибших.