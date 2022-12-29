07:18Происшествия
Около 400 человек могут находиться в горящем отеле в Камбодже – СМИ
Фото: Sovannara/Zuma/ТАСС
Около 400 человек могут находиться в горящем гостиничном комплексе Grand Diamond City Hotel and Casino в Пойпете в Камбодже. Об этом сообщает издание "Пномпень пост" со ссылкой на местных властей.
По последним данным, в результате крупного пожара погибли 10 человек, еще 30 пострадали: отравились дымом или получили травмы, покинув здание через окна верхних этажей.
По данным портала Fresh News, причиной возгорания в гостиничном комплексе стал взрыв бензобака в казино.
Ранее сообщалось о 16 погибших в результате пожара на сухогрузе в Турции. Состояние троих пострадавших оценивалось как тяжелое. Капитан судна погиб.
До этого более 200 человек эвакуировали из горящей гостиницы "Сары-Арка" в Казахстане. В результате инцидента пострадал один человек. Позже возгорание удалось потушить.
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