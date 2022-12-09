14:08Происшествия
Российских туристов не было в отеле Стамбула, где произошел пожар – АТОР
Фото: YouTube/Demirören Haber Ajansı
Российских туристов не было в отеле Стамбула Kempinski, где произошел пожар, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она уточнила, что это предварительная информация и касается организованных туристов.
"Всех, кто там жил, эвакуировали. Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает", – заявила Ломидзе.
Ранее сообщалось о пожаре в отеле Kempinski, расположенном на территории дворца Чираган в районе Бешикташ на берегу Босфора.
Накануне пожар произошел в гостинице "Сары-Арка" в казахстанском городе Павлодар, экстренные службы эвакуировали 220 человек, в том числе 10 детей. Пожар был ликвидирован. В результате ЧП один мужчина отравился продуктами горения, его доставили в городскую больницу.
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