Директор школы рассказала о ЧП с замерзшим насмерть в Дубне ребенком

14:25
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Сотрудники школы "Возможность", в которой учился замерзший насмерть в подмосковной Дубне мальчик, сразу забили тревогу, когда тот не пришел на занятия. Об этом в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказала директор образовательного учреждения.
"Родителям сообщили, приехал отчим. Ребенка мы не нашли, тут же сообщили в полицию, и он (отчим. – Прим. ред.) пошел в полицию. Дело в том, что ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные – они могут проспать, они могут приболеть", – сказала она.
По словам директора, с отчимом мальчика классный руководитель связалась сразу после первого урока. Мать с администрацией школы общаться отказалась.
Собеседница телеканала добавила, что ребенка должны были отвести и посадить в определенную маршрутку, однако его отпустили одного, он сел в первую попавшуюся.
"Пускать такого ребенка в свободное плавание – это, конечно, просто выставить его из дома и "иди", – подытожила она.
Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел.
По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения. По данному факту проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.
Мальчик из Дубны не смог найти дорогу домой и насмерть замерз на улице
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