На Кубани, предположительно, заминировали железнодорожный мост

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На железнодорожном мосту в районе станицы Староминской на Кубани обнаружили самодельное устройство, внешне напоминающее взрывное, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Староминского района.

"Сотрудники нашли устройство, которое по виду напоминает взрывное: газовый баллончик и бутылки, предположительно с бензином, примотанные скотчем, были вызваны все необходимые службы", – рассказал собеседник агентства.

На железнодорожном мосту было приостановлено движение транспорта. В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги уточнили, что задержка одной из электричек составила около полутора часов.

Источник в экстренных службах региона рассказал агентству, что подозреваемый в изготовлении устройства установлен и задержан.

Ранее автомобиль взорвался в американском Нашвилле. В полиции считают, что это было преднамеренным действием. Телеканал NBC сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Все они были отправлены в больницу.