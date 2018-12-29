Число жертв схода лавины под Хабаровском увеличилось до двух

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Скончался один из семи спасенных из-под снежного завала людей в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя АО "Многовершинное".

В итоге число погибших при сходе лавины на штольне золотодобывающего предприятия увеличилось до двух человек. В больнице остаются шесть человек, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. Тем временем спасатели ищут еще двоих людей, чья судьба пока неизвестна.

Утром 29 декабря после первого схода снега под завалом оказался один сотрудник АО "Многовершинное". Для его поиска в район ЧП отправились девять сотрудников предприятия. Когда они прибыли на место, произошел второй сход снега, который засыпал группу. После случившегося в Николаевском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Глава района пообещал оказать пострадавшим материальную помощь. Ее размер местные власти определят после окончания спасательной операции. Также стало известно, что на пропавших могут дополнительно направить еще 50 человек.