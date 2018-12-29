Число жертв схода лавины под Хабаровском увеличилось до двух

Скончался один из семи спасенных из-под снежного завала людей в Николаевском районе Хабаровского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя АО "Многовершинное".
В итоге число погибших при сходе лавины на штольне золотодобывающего предприятия увеличилось до двух человек. В больнице остаются шесть человек, состояние которых врачи оценивают как тяжелое. Тем временем спасатели ищут еще двоих людей, чья судьба пока неизвестна.
Утром 29 декабря после первого схода снега под завалом оказался один сотрудник АО "Многовершинное". Для его поиска в район ЧП отправились девять сотрудников предприятия. Когда они прибыли на место, произошел второй сход снега, который засыпал группу. После случившегося в Николаевском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Глава района пообещал оказать пострадавшим материальную помощь. Ее размер местные власти определят после окончания спасательной операции. Также стало известно, что на пропавших могут дополнительно направить еще 50 человек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.