Хабаровские власти окажут помощь пострадавшим под лавиной

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Материальную помощь людям, попавшим под лавину в поселке Многовершинный, окажет администрация Николаевского района Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу района Анатолия Леонова.

По словам Леонова, размер материальной помощи пока не определялся. "Нужно дождаться окончания спасательной операции", – сказал он.

В свою очередь зампред краевого правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук заявил, что к поискам находящихся под снежным завалом людей дополнительно могут подключить еще 50 человек.

Утром 29 декабря сход снега произошел на штольне открытого типа местного горнодобывающего предприятия. По уточненным данным, под лавину попали 10 человек. Восемь из них, включая одного погибшего, были найдены. Семерых пострадавших отвезли в больницу. Судьба еще двоих неизвестна.

После случившегося СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". По утверждению местных властей, сход лавины мог спровоцировать резкий перепад температуры с минус 20-30 градусов почти до нуля.