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06:26

В результате схода лавины в Хабаровском крае погиб один человек

происшествия

06:26

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Фото: ТАСС/Сергей Хитров

Из-под снежного завала в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края спасены 8 человек. Один человек найден мертвым, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение местной администрации.

Сообщается, что семеро спасенных из-под снега людей находятся в местной больнице в тяжелом состоянии. Судьба еще двоих остается неизвестной.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент основные силы брошены на расчистку от снега поселения и дороги до больницы. Задействованы два больших бульдозера, экскаватор и погрузчик.

Сотрудники МЧС пробиваются в поселок из районного центра. Авиатехника ждет метеоусловий для вылета.

Поселок Многовершинный находится в долине между сопок, там регулярно сходят лавины.

По мнению местных властей, сход лавины мог спровоцировать резкий перепад температуры с минус 20-30 градусов почти до нуля.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после схода лавины и при ведении горных работ.

Инцидент произошел на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии. По информации МЧС, сначала снегом завалило одного. Группа из 10 человек пришла ему на помощь, но в этот момент сошла еще одна лавина и накрыла всех.

происшествия

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