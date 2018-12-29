Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Утром в субботу в поселке на севере Хабаровского края в результате схода лавины под снегом оказались 11 человек, передает ТАСС.

Инцидент произошел на штольне открытого типа на горнодобывающем предприятии в поселке Многовершинный.

По информации МЧС, сначала снегом завалило одного. Группа из 10 человек пришла ему на помощь, но в этот момент сошла еще одна лавина и накрыла всех.



К настоящему времени удалось обнаружить четырех человек, одного из них уже вытащили.

Сообщается, что после случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после схода лавины и при ведении горных работ.