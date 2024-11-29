Врач на Урале будет осужден за смерть пациента с кардиостимулятором

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Врач терапевтического отделения Краснотурьинской городской больницы будет осужден в связи с гибелью пациента с кардиостимулятором после МРТ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, в мае прошлого года мужчина пришел на прием к онкологу. Лечащий врач, наблюдающий пациента с 2021 года, не провел осмотр и не изучил медкарту больного, где было указано на наличие у него имплантированного электрокардиостимулятора, что является противопоказанием для проведения МРТ.

Таким образом, выбрав неверный метод диагностики заболевания, врач выдал мужчине направление на МРТ. В результате в июне прошлого года пациент прошел процедуру, из-за чего его сердечный ритм был нарушен и на следующий день он умер в больнице.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Следователи во время расследования дела допросили свидетелей и экспертов в области медицины и медтехники, изучили медицинскую и иную документацию, а также провели необходимые экспертизы, в том числе судмедэкспертизу.

Теперь уголовное дело после вручения фигуранту обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве.

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