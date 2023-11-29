Движение затруднено на 66-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

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На внутренней стороне 66-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депатранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства случившегося и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе призвали автомобилистов заранее выбирать пути объезда, поскольку движение в районе аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля MAN сбил двоих человек на Мичуринском проспекте, один из них погиб. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

До этого три человека получили травмы в ДТП, произошедшем на Открытом шоссе в Москве. Девушка за рулем автомобиля BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, стоящих на тротуаре.

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