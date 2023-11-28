Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 41-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 41-го километра МКАД произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы Москвы. Информация о возможных пострадавших, а также обстоятельства случившегося устанавливаются.

Движение в районе аварии осуществляется по двум рядам из шести.

Ранее сообщалось, что три человека получили травмы в ДТП, произошедшем на Открытом шоссе в Москве. Девушка за рулем автомобиля BMW не справилась с управлением и наехала на троих пешеходов, стоящих на тротуаре.

До этого два человека получили травмы в результате аварии на внутренней стороне 55-го километра МКАД после развязки с Можайским шоссе.

Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД