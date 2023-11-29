Задержанному за подготовку взрыва на ж/д путях в Москве предъявили обвинения в теракте

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Следственный комитет предъявил обвинения 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, задержанному по подозрению в подготовке взрыва на железнодорожных путях, сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

Его обвинили в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки, а также заключили под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года.

В правоохранительных органах рассказали, что ранее он работал маляром в автосервисе, но позже уволился. В настоящее время является безработным.

Также стало известно, что в первой половине ноября Венгрыжановского задержали во дворе жилого дома в Москве в нетрезвом виде. 16 ноября суд признал его виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти, и арестовал сроком на 10 суток. После выхода на свободу мужчину задержали по делу о приготовлении к теракту.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств".

Следствие установило, что мужчина 1983 года рождения в ноябре получил от неизвестного соучастника задание на совершение теракта посредством подрыва одной из цистерн железнодорожной станции. Злоумышленник якобы согласился на это за денежное вознаграждение.

Мужчина прибыл в один из лесопарков Москвы, где забрал из заблаговременно обозначенного ему места специальное вещество. Оно предназначалось для изготовления самодельного взрывного устройства, уточнили в СК.

После чего фигурант прибыл на участок местности, расположенный на одной из улиц Юго-Западного административного округа в Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места детонатор, предназначенный для изготовления самодельного взрывного устройства. Арестованный рассказал, что сотрудник украинских спецслужб обещал вывезти его на Украину.

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