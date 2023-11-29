Суд Казахстана приговорил бойца "Вагнера" к тюремному заключению

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Бойца ЧВК "Вагнер" с позывным Зубрак осудили в Казахстане за наемничество и нарушение территориальной целостности из-за украинского конфликта. Его приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Казыбекбийского районного суда Караганды.

Там уточняется, что мужчина признан виновным по статье 170.3 УК Казахстана ("Участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях и иных насильственных действиях, направленных на свержение и подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства").

Как выяснил портал Press.kz, бойца зовут Алексей Шомполов, он уроженец Краснодарского края, но имеет казахстанское гражданство.

На заседании суд установил, что в марте этого года через соцсеть "ВКонтакте" Шомполов, находясь дома в карагандистском поселке Топар, узнал и согласился за вознаграждение вступить в ряды "Вагнера" для участия в боевых действиях на Украине, после чего он отправился в РФ для тренировок. В конце апреля его направили в Артемовск, где он участвовал в боях и получил ранение.

В пресс-службе отметили, что мужчина признал свою вину и судья принял его чистосердечное раскаяние. Однако деньги, полученные от "Вагнера", были конфискованы.

По данным портала, Шомполов был под Артемовском с 24 апреля по 13 мая в составе артиллерийской группы. При обстреле он получил ранение локтя и был доставлен в луганскую больницу. От "Вагнера" он получил 235 тысяч рублей, пишет издание.

Ранее стало известно, что МВД Великобритании внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Принадлежность к ЧВК или ее активная поддержка будут считаться в Великобритании уголовным преступлением, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет и штрафом.



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