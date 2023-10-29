В спецназ "Ахмат" перешли более 170 экс-бойцов ЧВК "Вагнер" – Кадыров

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Более 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перешли на службу в состав спецназа "Ахмат". Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как отметил Кадыров, в очередной группе бойцов ЧВК "Вагнер", изъявившей желание продолжить службу в рядах подразделения "Ахмат", более 170 военных. Кадыров подчеркнул, что эти бойцы имеют богатый опыт ведения боевых действий в горячих точках, в частности – в зоне проведения специальной военной операции.

"К слову, заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и ранее. Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава", – подчеркнул Кадыров.

Он выразил уверенность, что в будущем другие бывшие представители ЧВК также последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "Ахмат".

Ранее Кадыров заявил, что израильский фашизм в отношении Палестины не уступает гитлеровскому. Он отметил, что Кадыров заявил, что жертвами "сионистского акта геноцида" стали несколько тысяч мирных жителей.