Песков связал рост числа контрактников в РФ с консолидацией общества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рост уровня консолидации общества в РФ и привлекательные финансовые условия главными причинами увеличения числа желающих заключить контракт на службу в армии, отвечая на вопрос журналистов о темпах роста желающих служить по контракту.

"Речь идет о действительно достаточно внушительном контракте, и поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобное решение", – сказал Песков.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на военную службу в ВС РФ поступили 385 тысяч человек, из которых 80 тысяч – добровольцы. Темпы отбора на военную службу в ВС РФ также значительно выросли. Каждый день более 1 600 человек заключают контракты, уточнил он.

На этом фоне может измениться ситуация с ротацией военнослужащих в зоне проведения спецоперации, считает военный комиссар Москвы Максим Локтев.

В сентябре Владимир Путин заявил, что эти люди подписывают военные контракты сознательно и понимают, что их направят в зону боевых действий.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что россияне, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий.

Солдат-срочников, призванных в армию осенью, не будут отправлять в зону СВО