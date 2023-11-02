Экс-бойцы ЧВК "Вагнер" создали отряд в составе "Ахмата"

Фото: ТАСС/телекомпания "ВоенТВ"

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" создали отряд "Камертон" в составе спецназа "Ахмат". Сейчас они проходят боевое слаживание на полигонах в зоне спецоперации. Об этом сообщил РИА Новости замкомандира отряда с позывным 011.

"Работали с применением FPV-дронов. Следующий этап у нас – это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3", – заявил он.

Как утверждает 011, в отряде экс-бойцы "Вагнера" стали не только командирами, но и попали в бронетанковую группу, артиллерию и штурмовые группы. Так, экипажи бронегрупп и артиллерии на 100% укомплектованы из вагнеровцев, а штурмовые подразделения – лишь на 60%. Остальные же, добавил замкомандира "Камертона", относятся к пополнению.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным Барнаул отметил, что тренировки проводятся постоянно, чтобы все были в форме и действовали слаженно. При этом он подчеркнул, что недостатка боеприпасов пока нет.

"Они каждый день работают столько, сколько необходимо и сколько командир считает нужным", – заключил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК "Вагнер" перешли на службу в состав спецназа "Ахмат". Он подчеркнул, что эти бойцы имеют богатый опыт ведения боевых действий в горячих точках, в частности в зоне проведения специальной военной операции.

Кадыров также выразил уверенность, что в будущем другие бывшие представители ЧВК также последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "Ахмат".

Лукашенко сделал заявление в отношении бойцов "Вагнера"