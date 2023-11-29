Ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона – СМИ

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В Вашингтоне из-за ветра упала главная рождественская елка, на которой 30 ноября президент США Джо Байден должен торжественно зажечь огни. Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что ветер повалил дерево еще днем 28 ноября, его до сих пор не удалось поднять. Национальная служба парков не уверена, что елку удастся сохранить, ее состояние пока не смогли оценить.

Вместе с тем планы по торжественному зажжению огней на елке сохраняются.

Ранее глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев сообщил, что ущерб, нанесенный полуострову из-за непогоды, по состоянию на 18:00 28 ноября достиг суммы в размере 490 миллионов рублей.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.