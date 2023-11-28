Ущерб от урагана в Красноярском крае оценили почти в 68 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Ликвидацию последствий ураганного ветра, который прошел 19 ноября в Красноярском крае, обсудили на заседании президиума регионального правительства 27 ноября. Об этом рассказал председатель Заксобрания края Алексей Додатко в телеграм-канале парламента.

Он сообщил, что в регионе пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях. Общий ущерб составил 67,8 миллиона рублей.

"К счастью, обошлось без жертв, электроснабжение полностью восстановлено уже 23 ноября", – подчеркнул Додатко.

Кроме того, председатель Заксобрания отметил, что скоро из резервного фонда выделят средства на устранения последствий. Пострадавшие, продолжил Додатко, могут обратиться за выделением адресной материальной помощи до 30 тысяч рублей. Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.

Ранее ВНИИ ГОЧС МЧС России сообщило, что непогода, порывы ветра до 30 метров в секунду и выпадение осадков до 25 миллиметров могут нарушить жизнеобеспечение жителей 15 регионов в текущую неделю. Среди них – Красноярский и Краснодарский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область и другие.

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября