Несовершеннолетний юноша управлял попавшим в ДТП на Ленинградском шоссе автомобилем

Фото: epp.genproc.gov.ru

За рулем автомобиля Peugeot 308, который попал в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве, находился 17-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль врезался в мачту городского освещения около 01:00 29 ноября. Peugeot двигался по Ленинградскому шоссе в сторону МКАД.

В результате погибли водитель и 21-летняя пассажирка, которая являлась владельцем машины.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла около 14:30 на Горьковском шоссе. Сначала столкнулись два грузовика, а после один из них выехал на встречную полосу и снес три легковушки. В результате водителя одной из фур и пассажира легковой машины госпитализировали.



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