Момент массового ДТП на Горьковском шоссе попал на видео

Видео: Москва 24

Момент аварии с участием большегрузов на трассе М-7 "Волга" попал на видео. На кадрах с видеорегистратора участника ДТП видно столкновение с несколькими машинами.

Между тем прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств массового ДТП на Горьковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария случилась около 14:30 на 50-м километре автодороги. По данным прокуратуры, сначала столкнулись два грузовика, а после один из них выехал на встречную полосу и снес три легковушки.

В результате водителя одной из фур и пассажира легковой машины госпитализировали.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 98-го километра МКАД. После в стоящее транспортное средство врезалась еще одна машина. В результате происшествия погиб один человек.



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