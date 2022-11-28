18:09Происшествия
Момент массового ДТП на Горьковском шоссе попал на видео
Между тем прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств массового ДТП на Горьковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Авария случилась около 14:30 на 50-м километре автодороги. По данным прокуратуры, сначала столкнулись два грузовика, а после один из них выехал на встречную полосу и снес три легковушки.
В результате водителя одной из фур и пассажира легковой машины госпитализировали.
Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 98-го километра МКАД. После в стоящее транспортное средство врезалась еще одна машина. В результате происшествия погиб один человек.
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