Пьяный мужчина напал на полицейского на станции метро "Серпуховская"

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин на станции метро "Серпуховская", один из задержанных напал на правоохранителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Как уточняется, в полицию поступила информация о том, что двое нетрезвых пассажиров нарушают общественный порядок в поезде, который следует от "Тульской" в сторону станции "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии.
По прибытии поезда полицейские задержали данных пассажиров.
"При доставлении задержанных в служебное помещение мужчины оказали сопротивление, при этом один из них нанес полицейскому телесные повреждения. Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в отношении мужчин были составлены административные протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде, а в отношении напавшего на полицейского также возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия полицейского. В полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно. Речь шла о жителе Ставрополя 1977 года рождения.
К моменту прибытия сотрудников транспортной полиции на место происшествия злоумышленник закрылся в купе. Правоохранители попытались убедить его открыть дверь, однако он выстрелил из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку.
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