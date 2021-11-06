Закрывшийся в купе поезда Москва – Адлер пассажир ранил полицейского

09:58
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия полицейского, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел ночью 6 ноября. В полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва – Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно. Речь шла о жителе Ставрополя 1977 года рождения.
К моменту прибытия сотрудников транспортной полиции на место происшествия злоумышленник закрылся в купе. Правоохранители попытались убедить его открыть дверь, однако он выстрелил из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Сотрудники полиции оцепили вагон, пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. Гражданин отказался добровольно покинуть купе. Его задержали совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.
Среди пассажиров никто не пострадал.
Ранее полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: