Закрывшийся в купе поезда Москва – Адлер пассажир ранил полицейского

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Адлер, ранил из оружия полицейского, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел ночью 6 ноября. В полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва – Адлер о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно. Речь шла о жителе Ставрополя 1977 года рождения.

К моменту прибытия сотрудников транспортной полиции на место происшествия злоумышленник закрылся в купе. Правоохранители попытались убедить его открыть дверь, однако он выстрелил из неустановленного оружия и ранил одного из сотрудников в руку. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции оцепили вагон, пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. Гражданин отказался добровольно покинуть купе. Его задержали совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Среди пассажиров никто не пострадал.

Ранее полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино.