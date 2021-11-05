В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информацию об участковом, который якобы пришел в квартиру к москвичке и ударил ее своим удостоверением, проверит столичная полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Москве.

"30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на Улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение", – говорится в сообщении.

Уточняется, что москвичка рассказала о противоправных действиях полицейского, который, в свою очередь, сообщил, что женщина вела себя неадекватно.

До этого в СМИ появилась информация, что полицейский пришел к москвичке, чтобы найти военнообязанного родственника. Во время поисков силовик вывернул женщине руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: "Я здесь власть!".

Ранее полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино.