В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением

20:29
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Информацию об участковом, который якобы пришел в квартиру к москвичке и ударил ее своим удостоверением, проверит столичная полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Москве.
"30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на Улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение", – говорится в сообщении.
Уточняется, что москвичка рассказала о противоправных действиях полицейского, который, в свою очередь, сообщил, что женщина вела себя неадекватно.
До этого в СМИ появилась информация, что полицейский пришел к москвичке, чтобы найти военнообязанного родственника. Во время поисков силовик вывернул женщине руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: "Я здесь власть!".
Ранее полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино.
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