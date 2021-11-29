Почти 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после ЧП на "Листвяжной"

07:21
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Почти 450 нарушений выявили на шахтах Кузбасса после аварии на "Листвяжной". Такие данные приводятся на официальном сайте генеральной прокуратуры РФ.
В материале сообщается, что с 26 по 29 ноября сотрудники прокуратуры совместно с экспертами госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, а также органов исполнительной власти побывали на 31 шахте в Кемеровской области.
"С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По фактам нарушений было открыто дело о халатности. Обвиняемые в преступлении заключены под стражу.
В данный момент сотрудники прокуратуры продолжают проверки. В случае необходимости прокуроры будут принимать меры по реагированию на нарушения.
"До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации", – заключается в материале.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
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