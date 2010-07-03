Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19:00 по московскому времени на трассе в Себежском районе. Уточняется, что водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ЧП погибли водитель 1981 года рождения, его супруга 1985 года и дочка 2003 года.

Еще две девушки в возрасте 15 и 17 лет госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изучаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два ДТП с участием маршрутных такси и автобуса случились в Иркутске. Первое ДТП произошло на улице Академической. Водитель автомобиля Toyota Ractis не справился с управлением, машину выбросило на встречную полосу. После этого в заднюю часть маршрутки въехал автобус. Пострадавших в результате инцидента нет.

